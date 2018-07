Die Insolvenzen nehmen zu im Jahr 2018

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Zahl der Insolvenzen in Luxemburg wird von Creditreform in den vergangenen Monaten als «besorgniserregend» bezeichnet. Im ersten Halbjahr 2018 wurden 611 Insolvenzen verzeichnet, ein Anstieg von 33,7 Prozent. Am stärksten betroffen waren die über fünf Jahre alten Unternehmen mit 76,6 Prozent (2017: 64 Prozent).

Betrachtet man die Entwicklung der Insolvenzen durch das Bezirksgericht, so zeigt sich, dass die Insolvenzen in Luxemburg von 380 auf 545 gestiegen sind, was einem ebenfalls immensen Anstieg von 43,4 Prozent entspricht. Das Amtsgericht Diekirch verzeichnet mit einem Rückgang von 14,3 Prozent eine gegenläufige Entwicklung. Hier waren 66 Betriebe betroffen und damit elf weniger als im Vorjahr.

Am stärksten betroffen ist der Handelssektor

Die Analyse der Insolvenzen nach Sektoren zeigt, dass die größte Zunahme im Handel mit 137 Konkursen zu verzeichnen ist (+35,6 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2017). Der Anteil im Bausektor blieb hingegen mit 4,75 Prozent stabil. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres mussten 29 Unternehmen der Branche ihre Türen schließen (2017: 28).

Der Dienstleistungssektor bleibt mit einem Anteil von 71,85 Prozent (2017: 71,77 Prozent) und 439 Insolvenzen (2019: 328) der traurige Spitzenreiter. Auf der anderen Seite zeigt sich die geringste Zahl im Produktionssektor, wo lediglich sechs Unternehmen verschwanden. Im vergangenen Jahr wurden dort gar keine Insolvenzen verzeichnet.

(L'essentiel)