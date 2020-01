C&A-​​Mitarbeiter landen nicht auf der Straße

Wenn die C&A-Filiale am Knuedler am 29. Februar schließt, dann werden die Mitarbeiter nicht auf der Straße landen. «Wir haben eine Lösung für die 12 Mitarbeiter gefunden», sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber L'essentiel. «Die betroffenen Mitarbeiter werden auf andere Geschäfte der C&A-Gruppe verteilt», das bestätigte auch die Gewerkschaft GGBL gegenüber unserer Zeitung. Die Gewerkschaft sei über die Schließung informiert worden und habe so die «Neuzuweisung» des Personals «begleiten» können.

Das Geschäft soll am 29. Februar geschlossen werden. Ein Aufkleber an einem Fenster rechts vom Eingang gibt das Datum 3. März an, wird aber «bald ausgetauscht». Die Entscheidung das Geschäft zu schließen sei dem «Markttrend» geschuldet, so ein Unternehmenssprecher. Davon hinge auch die Entscheidungen ab, ob ein Geschäft «eröffnet oder modernisiert wird».

Das Unternehmen verfügt derzeit über neun Geschäfte in Luxemburg und 126 in Belgien, die zu den 1.400 in Europa gehören. Das Knuedler-Geschäft war das erste der Gruppe in Luxemburg.

(jg/L'essentiel)