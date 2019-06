«Ich kann nachvollziehen, was Trump macht»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Chef des internationalen Stahlkonzerns ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, hat Verständnis für die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Das sagte er in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. «Wenn das Ziel lautet, der heimischen Industrie zu Wachstum zu verhelfen und amerikanische Champions zu formen, dann sind solche Maßnahmen zumindest vorübergehend sinnvoll», sagte der Firmenchef und größte Aktionär der FAZ am Mittwoch. «Insofern kann ich nachvollziehen, was Donald Trump macht.»

Mittal äußerte sich vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen den USA mit China und Europa. Seit dem vergangenen Jahr erschweren hohe Strafzölle die internationalen Handelsbeziehungen, unter anderem auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten.

Die Politik in Europa müsse heimischen Großunternehmen ebenfalls mehr Rückendeckung geben, sagte der Stahlmilliardär der Zeitung. «Meine Befürchtung ist, dass viele europäische Industriebranchen nicht überleben werden, wenn wir nicht die Schaffung europäischer Champions unterstützen», warnte Mittal. Die EU-Wettbewerbsaufsicht müsse etwa bei Fusionsentscheidungen stärker als bisher den globalen Wettbewerb berücksichtigen. Auch in Europa seien Zölle auf Importe gerechtfertigt, um nationale Champions zu ermöglichen.

ArcelorMittal hat seinen Sitz in Luxemburg und beschäftigt weltweit rund 200.000 Mitarbeiter, davon knapp 90.000 in Europa.

(L'essentiel/dpa)