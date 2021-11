Elon Musk beleidigt Bernie Sanders auf Twitter

«Ich vergesse immer wieder, dass du noch lebst», twitterte Tesla-CEO und Multimilliardär Elon Musk am Sonntagmorgen als Antwort auf einen Tweet des US-Politikers Bernie Sanders, in dem er die extrem Reichen dazu aufforderte, ihren «gerechten Anteil» an den Steuern zu zahlen, wie «CNN» berichtet.

Musk hatte letzte Woche Tesla-Aktien im Wert von insgesamt 6,9 Milliarden Dollar verkauft. Das sind weniger als vier Prozent der Aktien, die er direkt hält, und weniger als drei Prozent, wenn man alle Optionen einbezieht, die er zum Kauf weiterer Aktien besitzt.

Musk ist der reichste Mensch der Welt

Musk besitzt ein Nettovermögen von 285 Milliarden Dollar und ist damit laut «Bloombergs Billionaires Index» der reichste Mensch der Welt. Er fragte die Twitter-Gemeinde letzte Woche, ob er zehn Prozent seiner Tesla-Beteiligungen verkaufen solle, um Steuern zu zahlen – 58 Prozent der Umfrageteilnehmenden antworteten mit Ja.



Es darf jedoch angezweifelt werden, dass die Ergebnisse der Twitter-Umfrage die Hauptmotivation für den Aktienverkauf der letzten Woche waren. Musk sieht sich mit einer drohenden Steuerrechnung konfrontiert. Diese könnte fällig werden, sollte Musk bis August nächsten Jahres 22,9 Millionen Optionen zum Kauf von Aktien ausüben. Die Rechnung würde sich bei den derzeitigen Marktpreisen auf rund zehn Milliarden Dollar belaufen.





Außerdem könnte Musk in Kalifornien Einkommenssteuer schulden, wo der Spitzensteuersatz 13,3 Prozent beträgt. Obwohl er nach Texas umgezogen ist, wo es keine staatliche Einkommenssteuer gibt, räumte er kürzlich auf Twitter ein, dass er immer noch kalifornische Einkommenssteuern schulden wird, weil er dort immer noch viel Zeit verbringe.

Sanders will Vermögen der Milliardäre halbieren

Die Besteuerung von extremem Reichtum ist ein wichtiger Teil von Bernie Sanders Programm. Als Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Senats hat Sanders eine jährliche Steuer auf die obersten 0,1 Prozent der US-Haushalte vorgeschlagen, die seiner Meinung nach in den nächsten zehn Jahren etwa 4,35 Billionen Dollar einbringen und das Vermögen der Milliardäre innerhalb von 15 Jahren halbieren würde.

Außerdem will er wichtige Maßnahmen zur Durchsetzung der vorgeschlagenen Vermögenssteuer ergreifen.

Die Demokraten hatten versucht, eine Milliardärssteuer zu erheben, um den umfassenden Plan von Präsident Joe Biden für ein soziales Sicherheitsnetz zu finanzieren. «Ob der reichste Mann der Welt überhaupt Steuern zahlt oder nicht, sollte nicht von den Ergebnissen einer Twitter-Umfrage abhängen», twitterte Senator Ron Wyden aus Oregon in Reaktion auf Musks Twitter-Umfrage. «Es ist Zeit für die Einkommenssteuer für Milliardäre.»

(L'essentiel/job)