CNFP warnt vor Anstieg der Staatsverschuldung

Luxemburg wird in den kommenden Jahren die geltenden Haushaltskriterien erfüllen und mittelfristig keine Risiken in öffentlichen Finanzen eingehen. Das geht in einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Conseil national des finances publiques (CNFP) hervor.

Der CNFP warnt dennoch: Bei unveränderter Politik wird die Staatsverschuldung im Jahr 2041 die 30 Prozent des BIP übersteigen. Diese würde eine Verschuldung von 156 Prozent im Jahr 2060 und eine Verschuldung von 286 Prozent im Jahr 2070 verursachen.

Luxemburg droht «ein hohes Risiko für die langfristige Tragfähigkeit seiner öffentlichen Finanzen», warnte Yves Nosbusch, Präsident des CNFP, am Freitag. Ein Risiko, das insbesondere mit der Alterung der Bevölkerung im Hinblick auf Renten- und Pflegeversicherung, verbunden ist. Demnach würden die alterungsbedingten Ausgaben von 2060 bis 2070 jährlich um 2,6 Prozent steigen – und in 52 Jahren satte 28,8 Prozent des BIP erreichen, gegenüber 17 Prozent im Jahr 2018.

Eine Million Einwohner

Auch das stetige Bevölkerungswachstum stellt Luxemburg vor eine Hürde. Laut Prognosen leben im Jahr 2060 rund 990.000 Einwohner und im Jahr 2070 1,04 Millionen Menschen in Luxemburg. Nach Ansicht der CNFP ist politisches Handeln erforderlich, um eine Verschuldungsfalle zu vermeiden. «Wir müssen so schnell wie möglich handeln. Je länger wir warten, desto schwieriger wird es», so Yves Nosbusch.

Der CNFP rät der Regierung außerdem, die Auswirkungen der Steuerreform im künftigen Haushaltsentwurf 2019 zu aktualisieren, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Im Übrigen hält der CNFP die Wachstumsprognosen im Allgemeinen für zuverlässig. Allerdings seien die Prognosen zum Beschäftigungswachstum, sei es von Statec oder der Europäischen Kommission, «erheblich verzerrt».

Auch die Staatsbilanzen wurden laut der CNFP in den letzten zehn Jahren mit einer Fehlerquote von 712 Millionen Euro in der Herbstprognose sowie 349 Millionen Euro in der Frühjahrsprognose deutlich unterschätzt.

(L'essentiel)