Kommt Trump 2019 wieder ans WEF?

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der amerikanische Präsident, Donald Trump, nächstes Jahr wieder ans World Economic Forum (WEF) reist. Wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet, hat die amerikanische Botschaft in Bern auf ihrer Webseite eine Ausschreibung veröffentlicht, laut welcher sie Lastwagen zum Transport für Spezialequipment vom Flughafen Zürich nach Davos sucht. Ganze acht Stück sollen es sein.

Dabei geht das Ausschreiben ins Detail: Die Fahrzeuge müssen schnee- und gebirgstüchtig sein. Außerdem sollen sie mit den Paletten beladen werden können, die von der amerikanischen Luftwaffe verwendet werden. Insbesondere ein Vermerk lässt aufhorchen: «In jedem LKW-Führerhaus muss ein US-Regierungsvertreter mitfahren.» Dies lässt darauf schließen, dass es sich um einen Hochsicherheitstransport handelt.

«Man bereitet sich auf einen Trump-Besuch vor»

Des Weiteren wird für den Transport ein abgedecktes Lager benötigt, um bis zu zwölf Paletten gleichzeitig beladen zu können. Auch ein Gabelstapler mit einer Nutzlast von 3,5 Tonnen wird notwendig sein. Insgesamt beläuft sich das Auftragsvolumen für die acht Lastwagen auf 35.000 und 50.000 Euro.

Der amerikanische Journalist und Autor Ronald Kessler, der bereits mehrere Bücher über den Secret Service und das Weiße Haus geschrieben hat, sagte zur «Schweiz am Wochenende», dass es ziemlich klar sei, dass die US-Botschaft sich auf einen Besuch von Donald Trump vorbereite. «Kein anderes Mitglied der US-Administration würde bei einem Besuch ein derart massives Aufgebot erfordern, wie es die Ausschreibung nahelegt.»

Große logistische Herausforderung

Die US-Botschaft in Bern ließ in einem schriftlichen Statement verlauten, dass sie jedes Jahr vor dem WEF logistische Unterstützung von Schweizer Unternehmen anfordere, um den Besuch der US-Delegation vorzubereiten. In diesem Fall habe sie den Auftrag aufgrund des hohen Volumens laut amerikanischem Recht öffentlich ausschreiben müssen. Wer schließlich am WEF teilnimmt, sei aber noch nicht bekannt.

Gewöhnlich ist es nicht, dass ein US-amerikanischer Präsident zweimal in Folge am WEF teilnimmt. Weder Barack Obama noch George W. Bush nahmen überhaupt jemals am WEF teil. Für die Organisation des WEFs wäre ein erneuter Besuch Trumps eine große logistische Herausforderung. Für Trump selbst könnte sich ein Besuch allerdings positiv auf die globale Wirtschaftsstimmung auswirken, die aufgrund des Handelskriegs mit China getrübt ist.

