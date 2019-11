IAG übernimmt spanische Air Europa

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Kaufpreis des Megadeals zwischen der British-Airways-Mutter IAG und dem Tourismusflieger Air Europa liege bei einer Milliarde Euro, teilte die International Airlines Group (IAG) am Montag in London mit. Man habe sich mit der Air-Europa-Eigentümerin Globalia verbindlich auf die Übernahme geeinigt. Der Deal soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres vollzogen werden.

Air Europa kam Ende 2018 auf eine Flotte von 66 Flugzeugen und beförderte im abgelaufenen Jahr 11,8 Millionen Passagiere. Zu IAG gehören neben British Airways bereits die Fluggesellschaften Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level.

(L'essentiel/dpa)