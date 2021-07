Zoom plant Übernahme Cloud-​​Software-​​Firma

Der Videokonferenzdienst Zoom will sich mit seinem bisher größten Zukauf breiter aufstellen. Für 14,7 Milliarden US-Dollar (12,48 Milliarden Euro) will Zoom die US-Firma Five9 aufkaufen. Das Unternehmen bietet Cloud-Software für die Kundenkommunikation an. Das Five9-Management steht hinter dem Deal.

Exciting news! We have signed an agreement to acquire @Five9. Together we will build the customer engagement platform of the future! Details: https://t.co/gBpDMIUQuD