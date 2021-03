Hier arbeiten die meisten Psychopathen

Als Psychopathen gelten aus psychologischer Sicht nicht nur Serienmörder, auch Personen mit einer Persönlichkeitsstörung können in diese Kategorie fallen. So hat der Psychologe Kevin Dutton von der Universität in Oxford das Krankheitsbild viel breiter umschrieben, als es zuvor definiert wurde.

«Psychopathen sind sehr charismatisch. Sie haben eine ansteckende Energie, sie umgibt eine Aura der Unbezähmbarkeit. Das hat einen Grund: Psychopathen werden nicht von denselben Ängsten geplagt, wie der Rest von uns. Für sie ist alles möglich. Sie konzentrieren sich auf das Positive. Das wirkt sehr inspirierend. Jeder von uns möchte ein bisschen so sein wie sie», so Dutton im Interview mit dem TV-Sender 3sat.

Psychopathen wollen ihre Tendenzen im Beruf ausleben

«Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung leben mitten in der Gesellschaft - und suchen sich gerne einen Beruf, in dem sie ihre psychopathischen Strömungen ausleben können», so Dutton. Dazu habe er 2011 eine Studie in Großbritannien durchgeführt.

Diese Studie sei einzigartig: Es sei die erste Untersuchung, die psychopathische Eigenschaften innerhalb der Erwerbsbevölkerung eines ganzen Landes gemessen hat. «Ich fragte mich: Was wird wohl der psychopathischste Beruf Großbritanniens sein? Das Ergebnis war ein echter Augenöffner», so der Psychologe.

Hier eine Übersicht, wo laut Studie die meisten Psychopathen arbeiten.

Auf Platz 10 landen die Beamten. Die pedantische Arbeitsweise und die Macht, die sie durch ihre Arbeit erlangen, locke Personen mit psychopathischen Tendenzen an.

Platz 9 belegen …

… Köche leiden mitunter an einer Persönlichkeitsstörung. Ihre Berufsgruppe ist beim Psychopathen-Ranking des Psychologen Kevin Dutton von der Universität in Oxford dabei.

Gleich auf Platz 8 landen Geistliche. Bei Priestern und Pfarrern soll laut Studie der Anteil an Psychopathen deutlich über dem Durchschnitt liegen.

Platz 7 belegen dein Freund und Helfer…

… die Polizisten.

Platz 6: Journalisten. Sie gelten laut Dutton als egoistisch, selbstverliebt und nicht mitfühlend.

Auf Platz 5 landen Chirurgen.

Sales Manager gelten als die Berufsbezeichnung mit den viertmeisten Psychopathen.

Den dritten Platz belegen TV- und Radiojournalisten. Diese Berufsgruppe leide häufiger als andere unter Persönlichkeitsstörungen.

Platz 2: Diesen belegen Anwälte. Sie gelten als Meister der Manipulation, notorische Lügner und haben den Drang, ständig im Mittelpunkt zu stehen. Dem Psychologen Kevin Dutton soll mal ein Anwalt gesagt haben: «Irgendwo tief in mir lauert ein Serienmörder. Aber ich beschäftige ihn mit Kokain, Formel 1, Sex und brillanten Kreuzverhören.»

Auf dem ersten Platz landen Geschäftsführer: Vier Prozent der Manager in der Chefetage sollen an Persönlichkeitsstörungen leiden.

