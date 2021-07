EU-​​Kommission stoppt Pläne für Digitalsteuer

Die EU-Kommission hat Pläne auf Eis gelegt, Tech-Giganten wie Google, Amazon, Apple und Facebook stärker zur Kasse zu bitten. Hintergrund ist jedoch nicht, dass Konzerne geschont werden sollen. Grund des vorläufigen Stopps einer EU-Digitalabgabe seien Bemühungen, eine globale Mindeststeuer einzuführen, sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. Die Digitalabgabe sollte eigentlich auch die Corona-Hilfen der EU mitfinanzieren.

Women working for recovery!



I was very glad to talk to President @Lagarde and @SecYellen.



We discussed how to spur a green, digital and fair recovery on both sides of the Atlantic.



A fair recovery is one that fully empowers women. We’ll dedicate all our efforts to this. pic.twitter.com/BZtYLmVGQ1