Jetzt adoptieren Reddit-​​Zocker massenhaft Affen

Erst zocken sie die Wall-Street ab, jetzt geben sie das Geld für Affen aus: Die Reddit-Nutzer von «Wallstreetbets» haben rund 3500 Gorillas innerhalb von sechs Tagen adoptiert. Dabei flossen der gemeinnützige Stiftung The Dian Fossey Gorilla Fund International 350.000 Dollar zu, wie «BBC» berichtet.

Das Geld stammt von Kleinanlegern, die mit Aktienkäufen wie etwa des Spielehändlers Gamestop oder der Kinokette AMC Entertainment für Milliardenverluste bei den Hedge-Fonds sorgten (siehe Box unten). Nun haben viele entschieden, ihren Gewinn an die Gorilla-Stiftung zu spenden. Als die adoptierende Person nennen dabei viele Nutzer so auch Gamestop oder GME, das Börsenkürzel des Computerhändlers.

Die Stiftung freut sich über die Spendenaktion und bedankt sich auf Twitter bei der Reddit-Gemeinschaft: «Das Ganze ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir zusammen dazu beitragen können, eine der bekanntesten Arten des Planeten zu retten. Affen sind wirklich stärker zusammen.»

It inspires and motivates us and is a wonderful example of how by working together, we can help save one of the planet’s most iconic species; we are truly #ApesTogetherStrong



