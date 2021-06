Tesla liefert 0-​​auf-​​100-​​Rekordbrecher aus

Model S Plaid delivery event at our Fremont factory will be streamed live on June 10, 7pm Pacific pic.twitter.com/V7c77ySFti — Tesla (@Tesla) June 7, 2021

Die Achterbahn «Formula Rossa» im Freizeitpark Ferrari World in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiaten beschleunigt in unglaublichen fünf Sekunden auf 240 Stundenkilometer. Bezieht man sich auf die reine Beschleunigung wird der US-Elektrobauer Tesla seinen Kunden am heutigen Donnerstagabend ein Fahrzeug übergeben, was diesen Wert knapp schlägt und damit nebenbei zum schnellsten Serienfahrzeug der Welt wird: das Tesla Model S Plaid.

Zuvor hatte dass Auto am Famoso Raceway in Kalifornien einen neuen Viertelmeilen-Rekord rausgefahren. Der bisherige Spitzenreiter, ein Bugatti Chiron Sport mit 1600 PS und einem Listenpreis von 2,4 Millionen Euro, benötigte für die 400 Meter lange Strecke 9,4 Sekunden. Das Tesla Model S Plaid, immerhin eine Oberklasse-Limousine und kein Supersportwagen, schaffte es in 9,23 Sekunden. Das Elektro-Flaggschiff erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 322 Stundenkilometern und liefert eine maximale Reichweite von 628 Kilometern. Kostenpunkt: 116.990 Euro.

0 to 60mph in under 2 secs. Quickest production car ever made of any kind. Has to be felt to be believed. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Für die via Livestream ausgestrahlte Übergabe der brandneuen Model S Plaid-Modelle wurde die firmeneigene Teststrecke in Freemont, Kalifornien zur Viertelmeilen-Rennstrecke umfunktioniert, auf welcher erste Kunden am heutigen Donnerstagabend als erste die Achterbahn-ähnliche Beschleunigung erleben dürfen. Tesla-Fans spekulieren seit Wochen, ob Firmenchef Elon Musk bei dem Event noch ein weiteres Ass aus dem Ärmel zaubern könnte, wie beispielsweise Neuigkeiten vom Tesla-Supersportler Roadster 2, der die Beschleunigung des Model S Plaid mit Luftdüsen aus der Raumfahrt noch unterbieten und Geschwindigkeiten jenseits der 400 Stundenkilometer erreichen können soll.

