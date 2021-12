EU-​​Länder sagen Sozialdumping den Kampf an

Die 27 EU-Mitgliedsstaaten haben sich am Montag auf ein gemeinsames Papier zu neuen EU-Regeln geeinigt, das die Niedriglohn-Situation in Europa verbessern soll. Die strengeren Regeln werden als ein Schritt gegen Sozialdumping angesehen. «Arbeit muss sich lohnen. Wir können nicht akzeptieren, dass Menschen, die Vollzeit arbeiten, immer noch in Armut leben», wurde der slowenische Sozialminister Janez Cigler Kralj in einer Pressemitteilung zitiert. Die EU-27 ist in dieser Frage aufgrund der unterschiedlichen nationalen Lohnsysteme historisch sehr gespalten. Die Mindestlöhne variieren innerhalb der EU stark und reichen von 312 Euro in Bulgarien bis zu 2142 Euro in Luxemburg.

