Krise schlägt sich auf Staatshaushalt nieder

Die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise werden sich negativ auf die öffentlichen Finanzen auswirken. Dies geht aus der Bilanz des Nationalen Rats der öffentlichen Finanzen (CNFP) einen Monat nach der Vorlage des Haushalts 2021 hervor. Diese «Bewertung der öffentlichen Finanzen» wurde im Rahmen eines so genannten «zentralen» Szenarios erstellt. Für dieses wird angenommen, dass es keinen weiteren Lockdown gibt, die Gesundheitsbedrohung aber auch nicht verschwindet. «Wir haben keine Kristallkugel», sagt Simone Delcourt, Mitglied des CNFP.

Das Gremium hat «die außergewöhnlichen Umstände zur Kenntnis genommen», erinnert CNFP-Präsident Romain Bausch. Eine entsprechende Klausel sei am 17. September auf europäischer Ebene und am 9. Oktober in Luxemburg angenommen worden. Dies erlaubt vorübergehende Abweichungen vom im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegten Haushaltskurs. Dennoch wird es wichtig sein, im Herbst 2021 einen Korrekturplan vorzulegen. «Es sei denn, die berühmten außergewöhnlichen Umstände sind zu diesem Zeitpunkt noch in Kraft», sagt Bausch.

Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben

Die Prognosen sind dementsprechend düster: Es wird erwartet, dass das BIP in diesem Jahr um 7,9 Prozent zurückgeht, bevor es wieder langsam aufholt (+6,1 und +3,2 Prozent in den Folgejahren). Allerdings «ist es dieser Indikator, der die öffentlichen Finanzen weitgehend bestimmt». Das Gremium geht auch davon aus, dass die Staatseinnahmen in diesem Jahr stark zurückgehen (-5,5 Prozent). Dies sei auf niedrigere Steuern und die Gewährung von Zahlungsfristen zurückzuführen.

Die Ausgaben werden hingegen steigen (+16,4 Prozent) und auch 2021 und 2022 voraussichtlich nur leicht zurückgehen. Sie würden daher «viel höher bleiben als vor der Krise» sein, so Bausch. Die öffentliche Hand hatte 2019 26,8 Milliarden Euro ausgegeben, dann 31,2 Milliarden im Jahr 2020 und bis 2024 immer noch jedes Jahr mehr als 30 Milliarden. Infolgedessen könne «die Grenze von drei Prozent des öffentlichen Defizits nicht eingehalten werden».

Der Nationale Rat der öffentlichen Finanzen geht davon aus, dass die Staatsverschuldung im Jahr 2024 die von der Regierung seit Jahren befürchtete 30-Prozent-Marke überschreitet. Die einzige gute Nachricht im Bericht ist, dass die Bilanz des Sozialversicherungssystems trotz des wirtschaftlichen Abschwungs «dank des Überschusses im gesetzlichen Rentensystem» weiterhin ein positives Saldo aufweisen sollte. Auch wenn der Gewinn im Laufe der Jahre sinken werde, von 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf geschätzte 640 Millionen im Jahr 2024.

(jg/L'essentiel)