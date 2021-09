Stromausfälle bremsen Tesla und Apple in China

Straßenlaternen sind ausgeschaltet, Leuchtreklamen gedimmt und die Fließbänder stehen still: In Teilen Chinas ist zurzeit der Strom knapp. Denn vielen Kraftwerken fehlt die Kohle. Grund dafür ist der anhaltende Handelsstreit mit Australien, dem weltweit zweitgrößten Kohleexporteur.

Nun sind die Kohlepreise in den letzten drei Monate um rund die Hälfte angestiegen. Weil der Preis staatlich festgelegt ist, verlieren Energieunternehmen Geld. Darum lohnt sich die Stromerzeugung für viele Kraftwerksbetreiber gar nicht, wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt.

Zusätzlich will die Regierung in Peking den Stromverbrauch in diesem Jahr um drei Prozent senken, um die Klimaziele zu erreichen. Weil aber nur zehn von 30 Regionen ihre Energieeinsparziele erreicht haben, will die Regierung nun schärfer durchgreifen und Strom sparen – ohne Rücksicht auf Verluste.

China's Growing Power Crunch Threatens More Global Supply Chain Chaos https://t.co/KGqRXONyf9 — Slashdot (@slashdot) September 28, 2021

So haben etwa in einer Provinz in der Nähe von Shanghai etliche Stahlwerke dichtgemacht. Einwohner und Einwohnerinnen dürfen mancherorts auch keine Wasserkocher oder Mikrowellen benutzen. Betroffen von den Stromausfällen sind zudem Zulieferer von Tesla und Apple.

So standen die Fließbänder in den Fabriken teilweise vier bis fünf Tage still. Apple geht aber derzeit nicht davon aus, dass die Abschaltung große Auswirkungen haben werde: Andere Werke können die Produktionsausfälle ausgleichen, schreibt «Business Insider».

Tesla-Gründer Elon Musk meldete sich unterdessen auf Twitter zum Vorfall und schreibt: «Das ist ein ernstes Anliegen.»

(L'essentiel/Barbara Scherer)