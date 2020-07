Tesla-​​Fans stürzen sich auf die «S3XY»-​​Shorts

Die Tesla-Aktie boomt. An der Börse ist die US-Firma der wertvollste Autohersteller der Welt. Zur Feier des Erfolgs hat sich CEO Elon Musk etwas Spezielles ausgedacht. Am Samstagabend kündigte der Milliardär mit einem Tweet limitierte, rote Satin-Shorts im Tesla-Onlineshop an.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Der Ansturm nach dem Tweet war riesig, wie die Bild schreibt. Kurzzeitig brach der Shop unter der Last zusammen, wie Musk in einem weiteren Tweet meldet. Mittlerweile ist die Hose in allen Größen ausverkauft.

Dang, we broke the website — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Die Shorts fallen nicht nur durch ihre Kürze auf. Außer einem Tesla-Logo ist sie gespickt mit Anspielungen. Wer sie trägt, läuft mit einem «S3XY»-Schriftzug auf dem Hintern herum. Jeder der Buchstaben und die Ziffer stehen für ein Automodell von Tesla.

Auch beim Preis sehen Tesla-Fans Codes. Die Hosen gibt es für 69.420 Dollar. Mit dem dreistelligen Cent-Betrag von 420 dürfte Musk wohl auf das Codewort für den Marihuana-Konsum anspielen. Zumal der 49-jährige auch gerne vor der Kamera einen Joint raucht.

Selbst in den 69 Dollar für die sexy Shorts könnte ein Hinweis versteckt sein. 69 ist das Codewort für die orale sexuelle Befriedigung mit entgegengesetzten Körperausrichtungen.

Es ist nicht das erste ausgefallene Produkt von Musk. Sehen Sie im Video oben, was der exzentrische Milliardär schon für kuriose Erfindungen entwickelte.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)