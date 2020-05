Diese alten Nike-​​Turnschuhe kosten fast 140.000 Euro

Sie sind getragen und stammen aus dem Jahr 1985: Trotzdem könnten die Schuhe Nike Air Jordan 1 von Basketballspieler Michael Jordan umgerechnet für fast 140.000 Euro verkauft werden. Das teilt das internationale Auktionshaus Sotheby’s mit. Die Schuhe werden wegen der Corona-Krise online versteigert.

Wegen der beliebten Netflix-Serie «The Last Dance» sei der Preis der Sneakers in die Höhe gestiegen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt. Die Doku-Serie des amerikanischen Fernsehsenders ESPN zeigt die Sportkarriere von Michael Jordan in den späten 1990er-Jahren. Damals kämpfte sein Basketballteam Chicago Bulls um die sechste NBA-Meisterschaft. Jede Woche schauen rund sechs Millionen Zuschauer die Sendung.

Rekordpreis liegt bei über 400.000 Euro

Die rot-schwarz-weißen Sneaker in den Größen 46,5 und 47 wurden speziell für den legendären Basketballspieler angefertigt. Sie stammen aus der Sammlung des Kanadiers Jordan Geller und werden noch bis zum 17. Mai online versteigert.

Es sind nicht die ersten heiß begehrten Sneakers, die für viel Geld versteigert werden. Letztes Jahr verkaufte Sotheby’s ein Paar der Nike Moon Shoes für den Rekordpreis von umgerechnet mehr als 400.000 Euro. Dabei handelte es sich um Schuhe aus dem Jahr 1972, von denen es insgesamt nur zwölf Paar weltweit gibt.

