Zoom boomt – Umsatz schießt in die Höhe

Bei der Vorstellung seiner Quartalszahlen am Montag prognostizierte Zoom für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 42 Prozent. Zwischen Februar 2020 und Januar 2021 erzielte Zoom einen Umsatz von 2,65 Milliarden US-Dollar (2,19 Milliarden Euro) – das entsprach einem Anstieg um 327 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Nettogewinn erhöhte sich von 25 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 672 Millionen, wie das in Kalifornien ansässige Unternehmen mitteilte. «Das vierte Quartal markierte einen starken Abschluss eines beispiellosen Jahres für Zoom», erklärte Zoom-Chef Eric Yuan. «Wir fühlen uns geehrt in unserer Rolle als Partner des Vertrauens und als Motor für ein modernes Umfeld, in dem von überall aus gearbeitet werden kann.»

Pandemie ließ Umsatz steigen

Im vierten Quartal des letzten Geschäftsjahres, das am 31. Januar endete, verzeichnete Zoom einen Umsatz von 882,5 Millionen Dollar. Der Nettogewinn sprang von 15,3 Millionen Dollar im Vorjahres-Quartal auf 260,4 Millionen Dollar. Zoom profitierte im vergangenen Jahr massiv von der Corona-Pandemie. Viele Unternehmen und Privatleute nutzen den Dienst während des Lockdowns für virtuelle Konferenzen oder Treffen.

Ende Januar hatte Zoom nach eigenen Angaben mehr als 467.000 Geschäftskunden mit mehr als zehn Mitarbeitern. Dies entsprach einem Wachstum von 470 Prozent im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres. «Wir glauben, dass wir in einer guten Position für ein starkes Wachstum mit unserer innovativen Video-Kommunikationsplattform sind», betonte Yuan.

(L'essentiel/AFP/dmo)