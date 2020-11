Guardian sieht vorerst von Kündigungen ab

Bei Guardian wird es erstmal keine Entlassungen geben. Nach vier Monaten zähen Ringens haben sich die Gewerkschaft OGBL, Betriebsrat und die Unternehmensleitung von Guardian auf einen gemeinsamen Plan geeinigt. Der zuständige Gewerkschafter Alain Rollinger zeigte sich gegenüber L'essentiel erfreut über die erzielte Einigung. Von den 37 Menschen, deren Arbeitsplätze nach den letzten Plänen des Unternehmens noch bedroht waren, können aufatmen. Für sie werde man eine Lösung finden, heißt es vonseiten der Gewerkschaft.

Die jetzt unterzeichnete Einigung sieht eine Änderung des am 31. August beschlossenen Sozialplanes vor. Demnach werde es keine Kündigung von Unternehmensseite geben. Stattdessen setze man auf freiwillige Lösungen, bei denen Mitarbeiter kündigen und einen anderen Arbeitsplatz suchen, erläutert Gewerkschafter Rollinger. Dabei wolle die Gewerkschaft die Menschen aktiv begleiten. Den freiwilligen Abschied solle eine Abfindung erleichtern, erläutert Rollinger, ohne dabei ins Detail gehen zu wollen. Die Regelung werde den Betroffenen am Dienstag vorgestellt, sie ist zunächst auf vier Monate angelegt.

Erfolg für Gewerkschaft - mutige Belegschaft

Die vor der Nationalen Schlichtungsstelle erzielte Einigung sei ein Erfolg für die OGBL, bekräftigt Rollinger. Er würdigte im gleichen Atemzug den Mut und die Entschlossenheit der Guardian-Belegschaft. In den vergangenen Wochen und auch in den letzten Tagen hatten Belegschaft und Gewerkschaft mehrfach mit Streik gedroht. Diese Ankündigung sei mit der Einigung nun vom Tisch, so die Gewerkschaft.

Auf Nachfrage von L'essentiel bestätigte die Geschäftsleitung von Guardian die Einigung mit der Gewerkschaft. Guardian betreibt in Luxemburg zwei Standorte in Niederkerschen und Düdelingen. An beiden Standorten wird Flachglas hergestellt. Im Juni hatte die Unternehmensführung angekündigt, nicht in einen neuen Glasofen in Düdelingen investieren zu wollen. Mit der Entscheidung, die auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise getroffen wurde, ging ein Personalabbau bei Guardian Luxemburg einher.

(jg/L'essentiel)