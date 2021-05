Dubai will den Luxemburger Pavillon behalten

Happening now: Catch a glimpse of the Luxembourg Pavilion at Expo2020 as Franz Fayot, Luxembourg Minister of the Economy, and Maggy Nagel, Commissioner General visit the UAE. @FranzFayot @MaggyNagel @expo2020dubai #LUexpo2020dubai #dubai2020 #dubai #expo2020 https://t.co/Vjrzwzbs10

Bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Wirtschaftsminister Franz Fayot am Montag einen Abstecher nach Dubai gemacht, wo er den Standort des luxemburgischen Pavillons für die Weltausstellung 2020 besichtigte. Wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben, wird die Veranstaltung vom 1. Oktober bis 31. März 2022 stattfinden und 190 Länder zusammenbringen. Das von der luxemburgischen Firma Metaform erdachte Gebäude mit einer Gesamtfläche von 2270 Quadratmetern wurde im April 2017 erstmals präsentiert. Bis zum Sommer sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein.

Das Ziel der luxemburgischen Regierung war es, ein demontierbares Gebäude zu entwickeln, das ins Großherzogtum transferiert werden kann. Dort sollte es wieder aufgebaut und weiter genutzt werden. Nun möchte Dubai das Gebäude behalten und ihm ein zweites Leben einhauchen. Eine entsprechende Vereinbarung haben Franz Fayot und Reem Al Hashemi, Staatsministerin für internationale Zusammenarbeit und Geschäftsführerin der Weltausstellung Dubai, am heutigen Montag getroffen.

«Dies gibt uns die Möglichkeit, die Dauer seines Bestehens ohne Kosten für Luxemburg zu verlängern. Ich freue mich, dass die Expo2020 für Luxemburg weit über die geplanten sechs Monate hinaus andauern wird», so der luxemburgische Wirtschaftsminister. Wie der futuristische und helle Pavillon künftig genutzt wird, ist noch nicht festgelegt.

