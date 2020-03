Rewe nimmt Barilla-​​Nudeln aus dem Regal

Der deutsche Rewe-Konzern liegt derzeit mit dem italienischen Nudel-Fabrikanten Barilla im Clinch. Die beiden sind sich bei den Preisverhandlungen nicht einig. Der Konzern gibt an, dass man sich mit Barilla nicht auf einen angemessenen Einkaufspreis verständigen konnte. Eine Stellungnahme des Nudelherstellers gibt es noch nicht.

In deutschen Rewe-Supermärkten wurde das Produkt deshalb aus den Regalen genommen. Vor den leeren Nudelregal hängt nur noch ein Informationsblatt: «Daher verzichten wir auch in Ihrem Interesse an stabilen Preisen vorübergehend auf eine Belieferung mit dem Artikel.»

(L'essentiel)