Fed prognostiziert stärkeres Wirtschaftswachstum

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet im laufenden Jahr mit einem deutlichen stärkeren Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA soll in diesem Jahr um 6,5 Prozent wachsen, wie am Mittwoch aus einer neuen Wirtschaftsprognose der Zentralbank hervorging. In der vorigen Prognose vom Dezember war die Notenbank noch von einem Wachstum der Wirtschaftsleistung von 4,2 Prozent ausgegangen.

Die Notenbank rechnet nun auch mit einer Inflationsrate von 2,4 Prozent, deutlich höher als die noch im Dezember angenommenen 1,8 Prozent. Trotzdem ist der Prognose zufolge bis einschließlich 2023 nicht mit einer Erhöhung des Leitzinses zu rechnen. Die Arbeitslosenquote soll im Jahresdurchschnitt auf 4,5 Prozent fallen. Im Dezember hatte die Fed für 2021 noch mit 5,0 Prozent gerechnet.

Die Arbeitslosenquote in den USA lag im Februar infolge der Corona-Krise noch bei 6,2 Prozent. Das ist deutlich mehr als vor der Pandemie, als die Quote mit 3,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gefallen war. Im Vergleich mit Anfang 2020 ist die Zahl der Jobs um fast 10 Millionen gefallen.

(L'essentiel/dpa)