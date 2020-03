Geisterflüge für die Quote – eine bizarre Corona-​​Folge

Fluggesellschaften haben wegen des Coronavirus zahlreiche Flüge gestrichen, es entstehen Milliardenschäden. Doch mit den Flugausfällen stehen die Airlines vor einem weiteren Problem: Laut einer EU-Regel müssen sie mindestens 80 Prozent der Flüge in einer Saison durchführen. Ansonsten verlieren sie die begehrten Start- und Landerechte, die sogenannten Slots.

«Airlines sind gezwungen, Geisterflüge durchzuführen», klagte der britische Verkehrsminister Grant Shapps via Twitter. Nur um die Quote zu erfüllen, fliegen einige Fluggesellschaften also mit leeren Maschinen weiter, wie die britische Times schreibt. Ohne Passagiere, aber dennoch mit hohem Kerosinverbrauch und (beinahe) ohne wirtschaftlichen Nutzen.

Today I've written to the EU Commission urging an end to the "use-it-or-lose-it" rule that's leading to 'ghost planes' during this COVID-19 outbreak. Temporary relief now makes both environmental and financial sense. pic.twitter.com/mWQhThAufz