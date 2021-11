Joe Biden reist nicht ans WEF nach Davos

Das kommende Weltwirtschaftsforum in Davos hat eine prominente Absage erhalten: US-Präsident Joe Biden wird laut US-Medien nicht daran teilnehmen. Unter anderem berichtet Bloomberg.com, dass Biden stattdessen Regierungsbeamte in die Schweiz schicken werde. So wurde es auch in den vergangenen Jahren gehandhabt, wenn ein US-Präsident dem WEF fernblieb.

Joe Biden bricht damit mit einem Ansatz, den sein Vorgänger Donald Trump verfolgt hatte. Trump reiste gleich zweimal nach Davos – 2018 und 2020. 2019 wollte er zunächst gehen, doch musste seine Pläne aufgrund eines Teil-Shutdowns in seinem Land auf Eis legen.

Davos statt Singapur

Dass US-Präsidenten nach Davos reisen, ist keine Norm. Barack Obama, George W. Bush sowie George H.W. Bush waren nie dabei. Bill Clinton nahm als Präsident ein einziges Mal teil, als das WEF vor 21 Jahren seinen 30. Geburtstag feierte.

Das WEF findet vom 17. bis 22. Januar im Kongresszentrum in Davos statt. Letztes Jahr wurde es aufgrund der Pandemie online durchgeführt. Zwischenzeitlich war sogar Singapur im Rennen als möglicher Austragungsort.

(L'essentiel/Yasmin Rosner)