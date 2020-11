ArcelorMittal erhält Staatshilfen in Millionenhöhe

Während ArcelorMittal plant, mehr als 500 Arbeitsplätze in Luxemburg zu streichen, haben die Abgeordneten Marc Baum und David Wagner die Regierung aufgefordert, eine Bestandsaufnahme aller an den Stahlgiganten im Großherzogtum gezahlten Beihilfen vorzunehmen.

Demnach beläuft sich die vom Wirtschaftsministerium gewährte Beihilfe für den Stahlkonzern für das Jahr 2020 auf 12,9 Millionen Euro, wie der Wirtschaftsminister Franz Fayot, Umweltministerin Carole Dieschbourg, Finanzminister Pierre Gramegna und Arbeitsminister Dan Kersch in einer gemeinsamen Antwort angeben.

Nach Angaben der Minister seien aus dem Beschäftigungsfonds mehr als sechs Millionen Euro als Entschädigung für die 7836 seit dem 18. März 2020 in Kurzarbeit befindlichen Beschäftigten geflossen.

Nahezu 300 Millionen Euro für den Vorruhestand

Im Zusammenhang mit den dreigliedrigen Stahlverhandlungen über den aktuellen Umstrukturierungsplan gaben die Gewerkschaften an, dass sie von den 536 verbleibenden Arbeitsplätzen 308 potenzielle Vorruhestandskandidaten identifiziert hatten. Der Stahlgigant hat in den vergangenen Jahren stark von diesem Mechanismus profitiert: Seit 2007 hat der Beschäftigungsfonds fast 300 Millionen Euro ausgezahlt, um die Leistungen der 2207 Beschäftigten zu decken, die in den Vorruhestand treten.

Zudem habe der luxemburgische Staat dem Konzern zwischen 2008 und 2020 fast 22,5 Millionen CO2-Quoten kostenlos zugeteilt. Dies ist ein wesentlicher Vorteil, auch wenn der Preis pro Tonne in diesem Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU ETS) stark schwankt: Nachdem er 2013 unter vier Euro pro Tonne gefallen war, wurde die Tonne Anfang November mit über 26 Euro gehandelt.

(mc/L'essentiel)