Elternhaus aus «Kevin allein zu Haus» auf AirBnB

Pünktlich zum ersten Advent vermeldet «TMZ», dass das Haus der McCallisters aus dem Film «Kevin allein zu Haus» bald auf Airbnb zu finden ist. Das Haus werde, genau wie im Film, reichlich geschmückt sein und ein Weihnachtsbaum fehle natürlich auch nicht. Die Großfamilie werde auch dieses Jahr wieder verreist sein. Grund genug für den ältesten Sohn Buzz McCallister eine Party zu schmeißen. Damit soll die Veröffentlichung von «Home Sweet Home Alone» am 12. Dezember zelebriert werden und vier Gäste dürfen dabei sein. Die einmalige Übernachtung solle 25 Dollar kosten.

Fallen für die Banditen

Wer sind die McCallisters? Eine der berühmtesten Filmfamilien der 1990er Jahre. Als sie in die Weihnachtsferien fahren, vergessen sie eines ihrer Kinder zu Hause. Kevin. Und so bleibt der Achtjährige alleine in einem riesigen Haus zurück. «Kevin allein zu Haus» erschien im Jahr 1990 und läuft seither zur Adventszeit immer wieder im Fernsehen. Der Streifen fasziniert Eltern, Kinder und die, die den Film einst gesehen haben und jetzt selber Eltern sind.

Mit etwas Glück können Fans selber in die Rolle des achtjährigen Kevins schlüpfen – Pizza und Makkaroni mit Käse als Gourmetdinner inklusive. Die Banditen, die im Film in das Haus einbrechen wollen und denen Kevin zahlreiche Fallen stellt, werden wohl nicht zu Besuch kommen. Und wenn doch, so schreibt «TMZ», hast du die Möglichkeit, die gewitzten Fallen von Kevin selber aufzubauen und auszuprobieren.

Es wird das erste Mal sein, dass das Haus seine Türen für Fans öffnet. Buchen kann man die Übernachtung ab dem 7. Dezember und am 12. Dezember ist es dann auch schon soweit. Einziger Wermutstropfen: Es soll eine einmalige Nacht sein und nur vier Personen sollen die Möglichkeit haben, den Vor-Weihnachtswahnsinn mitzuerleben.

Neuverfilmung im Dezember

Die Neuauflage des Klassikers ist auf Disney+. Der Junge im Film «Home Sweet Home Alone» heißt Max, die Banditen sind nicht mehr zwei Männer sondern ein Pärchen und die Eltern fliegen nicht nach Paris, sondern nach Japan. Trotzdem muss der Zehnjährige, wie schon Kevin, sein Zuhause mit allen Mitteln verteidigen. Sei es mit einem Gewehr, das Bowlingkugeln verschießt oder dem Einsatz eines Trampolins.

(L'essentiel/Angela Rosser)