Gucci verlangt 1650 Euro für Fake-​​Rucksack

Luxusdesignermarken sind bei Fälschern besonders beliebt – angeben mit den teuren Stücken wollen viele, leisten können sie sich aber nur die Wenigsten. Gucci dreht jetzt den Spieß um und macht sich über die vielen Fälschungen seiner Produkte lustig. Wer mitmachen will, muss aber natürlich selbst tief in die Tasche greifen. Das italienische Modehaus stellte nun eine Kollektion aus 14 Kleidungsstücken und Accessoires vor, bei denen auf der einen Seite das englische Wort «fake», also «gefälscht», steht. Auf der Rückseite prangt das Wort «not», also «nicht».

Zur Fake/Not-Kollektion gehören ein Koffer um 4500 Euro, eine Jacke um 1300 Euro und eine Gürteltasche um 890 Euro. Am billigsten sind Pantoletten, also bessere Badeschlappen, um 270 Euro.

(L'essentiel/red)