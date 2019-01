Das Autohaus Losch erzählt seine Geschichte

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Autohaus Losch hat ein 380-seitiges Buch zu seiner Unternehmenshistorie auf dem Markt gebracht. Die Geschichte des Autohauses beginnt in einer kleinen Garage auf dem Limpertsberg: Im Jahr 1948 schickt der Mechaniker Martin Losch den wichtigsten Brief seines Lebens – den Antrag auf die Lizenz, Fahrzeuge von VW importieren zu können. Nach etliche Reisen nach Wolfsburg kann er das Management des großen deutschen Autoherstellers überzeugen. Noch im selben Jahr kamen die ersten VW Käfer im Großherzogtum an.

Nach Martin Losch führte sein Neffe, André Losch das Unternehmen 50 Jahre lang, bevor er im März 2016 im Alter von 81 Jahren starb. Im Buch ist er in der Anfangszeit in einem umgebauten Käfer zu sehen. Das Zitat dazu lautet: «Ich habe immer an das Automobil geglaubt. Ich war mir sicher, dass das Geschäft eine Zukunft hat.»

Diese und viele andere Geschichten werden in dem 380-seitigen Buch in acht Kapiteln erzählt. Es ist auf Deutsch und auf Französisch erhältlich. Mittlerweile vermarktet das Autohaus Losch elf Marken. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 963 Mitarbeiter.

(Denis Berche/L'essentiel)