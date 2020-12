Was sich ab 1. Januar in Luxemburg ändert

Ein Schub für den Mindestlohn

Der soziale Mindestlohn (salaire social minimum, SSM) in Luxemburg wird am 1. Januar um 2,8 Prozent erhöht. Der Mindestlohn für ungelernte Kräfte muss daher um 59 Euro auf 2.200 Euro brutto im Monat steigen, der Mindestlohn für gelernte Kräfte um 72 Euro auf 2.642 Euro brutto im Monat. Auch das Revis (Social Inclusion Income) steigt um 2,8 Prozent. Die Teuerungszulage wurde um zehn Prozent erhöht.

«Wir glauben, dass wir in der aktuellen Krisensituation den wirtschaftlich Schwächsten in unserer Gesellschaft diesen Mechanismus nicht vorenthalten können», erklärte Premierminister Xavier Bettel, der auf «das luxemburgische Sozialmodell» bestand.

Die Erhöhung der SSM wurde jedoch sofort von den Arbeitgebern kritisiert. Eine solche Ankündigung sei «vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftskrise unhaltbar». Der Unternehmerverband in Luxemburg (UEL) forderte eine «unverzügliche Rücknahme» des Gesetzentwurfs. Vergeblich.

Eine C02-Steuer für neue Autos auf der Straße

Am 1. Januar 2021 führt die Regierung eine CO2-Steuer ein. Diese Steuer soll einen Liter Benzin und Diesel um fünf Cent teurer machen. Allerdings sind nur Autos, die ab diesem Datum in Verkehr gebracht werden, von der neuen Steuer betroffen (das Gesetz gilt nicht rückwirkend).

Dieser Anstieg des Benzinpreises soll durch eine Erhöhung der Steuergutschrift für Arbeitnehmer, Rentner, Selbstständige und Arbeitslose um 96 Euro sowie durch eine Erhöhung des Lebenshaltungskosten-Zuschusses (plus zehn Prozent) ausgeglichen werden. Darüber hinaus sind Unternehmen, deren Aktivitäten von einem System zum Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten erfasst werden, von der CO2-Steuer befreit.

Die CO2-Emissionen von Autos werden nun auf der Grundlage des neuen WLTP-Messverfahrens (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure) berechnet, anstelle des seit den 1980er Jahren geltenden NEFZ-Standards (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die neue Berechnungsmethode wird laut François Bausch, dem Minister für Mobilität, zu Ergebnissen führen, die näher an den tatsächlichen Emissionen von Autos liegen, die 20 bis 25 Prozent höher sind als die nach der alten Methode.

Neue Regeln für Kurzarbeit

Die seit Beginn der Gesundheitskrise angewandte Kurzarbeit wird ab dem 1. Januar neu geregelt. Sie wird nun auf der Grundlage der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden berechnet statt wie bisher auf der Grundlage einer Vollzeitbeschäftigung. Bis zum 30. März können Unternehmen in Sektoren, die als gefährdet gelten (Hotel- und Gaststättengewerbe, Tourismus und Events), strukturelle Kurzarbeit in Anspruch nehmen, ohne dass die Zahl der Beschäftigten begrenzt wird. Im Gegensatz zu Unternehmen in anderen Sektoren können Mitarbeiter unter bestimmten Bedingungen weiterhin entlassen werden.

Ein Sonderfall wird die Industrie mit ihrer konjunkturellen Kurzarbeit sein, die auch Entlassungen verhindert. Diese Kündigungsverbote können noch aufgehoben werden, wenn das betroffene Unternehmen einen Sanierungsplan vorlegt, teilten das Arbeits- und das Wirtschaftsministerium mit.

Ab dem 1. April werden sich die Regeln dann erneut ändern, da die Regierung davon ausgeht, dass sich die gesundheitliche und wirtschaftliche Situation verbessern wird. Unternehmen in gefährdeten Sektoren können dann nur noch eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern in Kurzarbeit schicken. Die Regeln für Entlassungen werden jedoch nicht geändert.

Auswirkungen des Brexit auf Luxemburger

Seit dem 1. Januar behandelt das Vereinigte Königreich EU-Bürger, also auch Einwohner von Luxemburg, genauso wie die meisten «Nicht-Briten». Der Unterschied ist, dass diejenigen, die vor Ende 2020 einen Wohnsitz in Großbritannien nachweisen können, ihre Rechte behalten. Luxemburger, die nach Großbritannien reisen wollen, können bis Oktober 2021 mit einem einfachen Personalausweis einreisen, danach wird für Aufenthalte von bis zu sechs Monaten ein Reisepass erforderlich sein.

Was die Studenten betrifft, so müssen sie nun für jeden Universitätsaufenthalt von mehr als sechs Monaten im Vereinigten Königreich ein Visum beantragen. Sie werden auch höhere Studiengebühren zahlen müssen, bis zu viermal mehr in der Medizin oder für bestimmte prestigeträchtige postgraduale Abschlüsse.

Für Einwohner, die sich im Vereinigten Königreich niederlassen wollen, führt Großbritannien ein Punktesystem ein, das ihnen das Vorhaben erheblich erschwert. Alter, Englischkenntnisse und finanzielle Mittel werden bei der Entscheidung über ein Visum, das fünf Jahre gültig ist, herangezogen. Auf der anderen Seite wird es Luxemburger nach dem Vorbild der sogenannten «begünstigten» Nationen auch möglich sein, ohne Visum in das Vereinigte Königreich zu reisen, um an einem Meeting, einer Konferenz oder einer Berufsausbildung teilzunehmen (Geschäftsreisen).

(Olivier Loyens/L'essentiel)