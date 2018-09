Arbeitslosenzahl ist im September gefallen

Mit dem Herbstbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im September auf 2,256 Millionen Menschen zurückgegangen. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 1991. Im Vergleich zum Vormonat nahm die Zahl der Jobsucher um 94.000 ab, im Vorjahresmonat hatte sie noch um 192.000 höher gelegen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent.

«Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung setzt ihren Wachstumskurs fort, und die Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen hat wieder angezogen», sagte BA-Chef Detlef Scheele. Zum Beginn des neuen Schul- und Ausbildungsjahres stellen viele Betriebe wieder ein. Erst im Winter dürfte die Arbeitslosigkeit wieder zunehmen.

Saisonbereinigt hätten sich Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung weiter verringert, betonte Scheele. Demnach waren zuletzt etwa 23.000 Männer und Frauen weniger ohne Arbeit als im August. Die Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die gerade beispielsweise an einer Weiterbildung teilnehmen, lag bei 3,170 Millionen. Bei der Bundesagentur waren im September zugleich etwa 834.000 offene Stellen gemeldet - 61.000 mehr als vor einem Jahr.

Der Anstieg beruhe allein auf mehr sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Deren Zahl hat nach Hochrechnungen der Bundesagentur von Juni auf Juli saisonbereinigt um 77.000 zugenommen. Damit hatten 32,83 Millionen Menschen in Deutschland zuletzt einen regulären Job – 704.000 mehr als ein Jahr zuvor.

In Saarland und Rheinland-Pfalz sinkt die Arbeitslosenzahl

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im September wegen der guten Wirtschaftslage erneut gefallen – auf den niedrigsten Wert in diesem Monat seit 1992. Im September waren 94.400 Menschen erwerbslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur in Saarbrücken mitteilte. In Rheinland-Pfalz fiel die Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent.

Die brummende Wirtschaft hat die Zahl der Arbeitslosen im Saarland im September erneut sinken lassen. In diesem Monat waren 31.200 Menschen arbeitslos gemeldet – das sind so wenige wie seit 37 Jahren nicht mehr in einem September, laut Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 5,9 Prozent.

(L'essentiel/dpa)