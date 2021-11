Jetzt zeigen Karrierefrauen ihre Kinder

Mit dem Baby am Arbeitsplatz oder auf der Konferenzbühne: Auf dem Karriere-Netzwerk Linkedin häufen sich die Bilder von arbeitenden Müttern mit ihren Kindern. Unter dem Hashtag #MomToo wollen Frauen das Muttersein im Job nicht länger verstecken.

Angestoßen hat die Debatte Kaitlyn WonJung Chang von der Digitalagentur Accenture Interactive in Österreich: Die junge Mutter hat beim Forward Festival in Wien einen Vortrag mit ihrem Baby im Tragetuch an der Brust gehalten. Ihren Post dazu haben über 3,5 Millionen Menschen gesehen.

«Habe auf LinkedIn nie erwähnt, dass ich Mutter bin»

In ihrem Vortrag sprach WonJung Chang über die Nachteile der Mutterschaft und Vorteile der Vaterschaft. Bei der Vorbereitung darauf, sei ihr aufgefallen, dass sie sich selbst schon zensiert hat: «Aus Angst, als unprofessionell angesehen zu werden, habe ich auf Linkedin nie erwähnt, dass ich Mutter geworden bin.»

Denn berufstätige Mütter werden laut Chang fürs Muttersein bestraft: Sie werden weniger oft befördert und erhalten weniger oder gar keinen Bonus. «Das führt dazu, dass Frauen so tun, als ob ihre Familie und ihre Pflichten dort nicht existierten.» Die Folge davon seien große emotionale Belastungen und Burnouts.

(L'essentiel/Barbara Scherer)