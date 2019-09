Absolut Vodka – ab jetzt ohne tote Mäuse

Artikel per Mail weiterempfehlen

Experimente bei denen Ratten Alkohol trinken müssen, Nadeln in die Augen gesteckt, Köpfe abgeschnitten werden oder Tiere kein Wasser bekommen, sondern stattdessen mit Fäkalien gefüttert werden. Ja, all das kann sich hinter einer hübschen Flasche hochpreisigen Alkohols verbergen. Kurz verdauen, denn hier kommt die gute Nachricht: Solche grausamen Versuche an Tieren sollen nun bei Pernod Ricard der Vergangenheit angehören.

Keine Tierversuche mehr, außer sie sind gesetzlich vorgeschrieben

Der weltweit zweitgrößte Wein- und Spirituosenhersteller kündigt nach Gesprächen mit Peta USA an, alle Tierversuche abzuschaffen. Das gilt sowohl für bekannte Marken wie Absolut Vodka, Havana Club, Ramazzotti, Jameson Irish Whiskey, Malibu Rum oder Chivas Regal, als auch für die über 1600 Zulieferer des Konzerns. Sie alle haben laut Peta eine Vereinbarung über soziale Verantwortung unterzeichnet.

«Pernod Ricard finanziert keine Tierversuche, führt keine Tierversuche durch und gibt keine Tierversuche in Auftrag, sofern diese nicht explizit gesetzlich erforderlich sind», so Pernod Ricard laut Peta USA und lobt die «bahnbrechende neue Firmenpolitik» in Sachen Tierversuche.

Ergebnisse sind oft nicht auf den Menschen übertragbar

Wie Peta USA informiert, habe Pernod Ricard zwischen 1986 und 2010 Experimente an über 1000 Kleinsäugetieren durchgeführt – beziehungsweise Produkte für diese Tierversuche zur Verfügung gestellt. «Wir sprechen hier von Versuchen, die gesetzlich nicht gefordert sind und dem Menschen keinerlei Nutzen bringen», heißt es von Peta USA.

In den Tests wurde den Ratten beispielsweise Alkohol verabreicht oder injiziert, informiert Peta. Die Tiere mussten Alkoholdampf einatmen und Forscher steckten ihnen Nadeln in die Augen, verwehrten ihnen Wasser, verabreichten ihnen Fäkalien von Ratten und Menschen, schnitten ihnen den Kopf ab, sezierten sie und führten weitere Versuche an ihnen durch.

Mit seiner Entscheidung reiht sich der Spirituosenkonzern Pernod Ricard in eine ständig wachsende Liste großer Lebensmittel- und Getränkeunternehmen ein, die ihre Firmenpolitik in Sachen Tierversuche ändern. Zu ihnen gehören zum Beispiel Barilla, Coca-Cola und Pepsi.

