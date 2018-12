Das ist der Clan der verhafteten Huawei-​​Chefin

Die Verhaftung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Vancouver hat international für Aufsehen gesorgt (siehe Box). Die kanadischen Behörden haben sich damit nicht mit irgendjemandem angelegt: Mengs Clan ist Teil der chinesischen High Society und gilt quasi als Adelsfamilie.

Angst um Gesundheit

Meng Wanzhou sitzt derzeit in Kanada in Untersuchungshaft. Verhaftet wurde die Huawei-Finanzchefin auf Betreiben der USA. Ihr wird mutmaßlicher Bankenbetrug und der Verstoß gegen amerikanische Iran-Sanktionen vorgeworfen. Bei einer Verurteilung in den USA droht ihr eine jahrzehntelange Haftstrafe. Meng hat mitgeteilt, dass sie um ihre Gesundheit fürchtet. Sie leidet nach eigenen Angaben unter Bluthochdruck und will deshalb auf Kaution freigelassen werden. Die 46-jährige Managerin beteuert ihre Unschuld.

Huawei ist nach Samsung der weltweit zweiterfolgreichste Smartphone-Produzent und verkauft mehr Geräte als Apple. Wie viele chinesische Großkonzerne ist Huawei eng mit der Regierung verbunden. Die Gründerfamilie hat eine große Nähe zum Staat, der Huawei protegiert und fördert. Für China-Experte Stephan Oehen hat die Verhaftung von Meng deshalb großes politisches Gewicht: «Die USA bauen Huawei als Feindbild auf, damit sie im Handelskrieg zusätzliche Argumente bekommen.»

Das sind die wichtigsten Mitglieder der Huawei-Dynastie: (Anm. d. Red.: In China wird immer der Nachname als Erstes genannt.)

Der geheimnisvolle Vater: Ren Zhengfei

Ren ist Gründer und CEO der Smartphone-Firma Huawei. Sein massiver Reichtum wird auf 3,2 Milliarden Dollar geschätzt. Der 74-jährige gilt als verschlossen. Einen seiner raren Auftritte hatte er in der Schweiz. Am WEF 2015 saß er auf dem Podium und sagte: «Ich bin überhaupt nicht mysteriös.» Er wisse weder etwas über Technologie noch über Finanzen. Darum halte er sich gern bedeckt. Ren ist ehemaliger Offizier der chinesischen Volksarmee und pflegt ein enges Verhältnis mit der chinesischen Regierung. Privat lässt er nichts anbrennen: Er hat dreimal geheiratet. Seine aktuelle Ehefrau ist seine ehemalige Assistentin und laut chinesischen Medien weniger als halb so alt wie er.

Die erstgeborene Tochter: Meng Wanzhou

Sie hat sich in den vergangenen 25 Jahren bei Huawei von der Telefonistin zu einer der hochrangigsten Chefinnen in der Firma hochgearbeitet. Offen bleibt die Frage, ob die Mittvierzigerin dereinst das Imperium ihres Vaters ganz übernehmen wird. Meng gilt als selbstbewusst und kompetent. Auf den High-Society-Lifestyle verzichtet sie. Ein Geheimnis bleibt, warum sie einen anderen Nachnamen als ihr Vater trägt. Gerüchten zufolge hat sie ihn mit 16 selbst geändert. Sie benutzt auch die westlichen Vornamen Cathy und Sabrina.

Die chinesische Prinzessin: Annabel Yao

Die 20-Jährige ist die Tochter von Familienboss Ren und seiner zweiten Frau. Sie lebt das Leben einer Prinzessin. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie ihre Leidenschaften: Ballett, Mode und Glamour. Kurz vor der Verhaftung ihrer Halbschwester Meng nahm sie am Pariser Debütantinnenball teil – inmitten anderer Promi-Töchter und Adeligen. Yao jettet gern um die Welt und lebte in den letzten Jahren in Oxford, Hongkong und Shanghai. Derzeit studiert sie Computerwissenschaften an der US-Eliteuniversität Harvard und ist dort Teil der Harvard Ballet Company. Trotz ihres glamourösen Lifestyles sagte sie der «South China Morning Post» kürzlich: «Ich sehe mich als normales Mädchen.»

Der unbekannte Sohn: Ren Ping

Über den zweitgeborenen Sohn von Huawei-Chef Ren ist am wenigsten bekannt. Nicht einmal die Google-Bildersuche spuckt ein Foto von ihm aus. Wie die New York Times schreibt, arbeitet Ren Junior für eine Huawei-Tochtergesellschaft, die unter anderem Hotel- und Ticketreservationen anbietet. Offenbar hat er kein Interesse daran, die Nachfolge seines Vaters als Huawei-Firmenleader anzutreten.

