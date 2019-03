Mehrheit der Luxemburger besorgt über Rente

Mehr als die Hälfte der Luxemburger (57 Prozent) hat Angst davor, im Alter nicht genug Geld zum Leben zu haben, so eine am Dienstag veröffentlichte ING-Bank-Studie. Dies ist im Vergleich der insgesamt 15 untersuchten Länder etwas weniger als der Durchschnitt (61 Prozent).

Es sind allerdings nicht die Älteren, die sich am meisten Sorgen machen. Insgesamt äußern 45 Prozent der über 65-Jährigen ihre Ängste, 64 Prozent der 25- bis 34-Jährigen geben die gleiche Antwort. Die 18- bis 24-Jährigen, die studieren oder gerade erst ins Berufsleben eintreten, sind zu 57 Prozent besorgt. Von der erwerbstätigen Bevölkerung erwarten 35 Prozent, dass sie nach ihrer beruflichen Laufbahn gelegentlich arbeiten müssen, und fast ebenso viele glauben, dass sie im Rentenalter nicht mehr den gleichen Lebensstandard haben werden.

Diese Sorge ist nicht unbedingt mit einem Mangel an Erspartem verbunden. Luxemburg ist in der Studie das Land mit dem geringsten Anteil an Haushalten ohne Ersparnisse (13 Prozent). Umgekehrt geben drei Viertel der Haushalte an, dass ihre Ersparnisse mehr als drei Monate ihrer üblichen Ausgaben decken. Aber die Hälfte der Befragten hat keinen anderen Pensionsplan, als den von der Regierung oder dem Arbeitgeber vorgeschlagenen.

(jg/L'essentiel)