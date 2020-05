Post muss Lösungen für Paketflut finden

Immer weniger Briefe, immer mehr Pakete. Diese Beobachtung macht die Luxemburger Post nun schon seit einigen Jahren. Auch 2019 hielt dieser Trend weiter an, wie das Unternehmen bei der Präsentation seiner Jahresbilanz am Donnerstag erklärte. Die Gruppe hat im vergangenen Jahr rund 126 Briefe zugestellt. Damit sei das Volumen seit 2015 um fast vier Prozent zurückgegangen.

Die Zahl der zugestellten Pakete, etwa vier Millionen, hat sich im selben Zeitraum fast verdoppelt. Das stellt die Post vor eine Herausforderung. «2020 und 2021 können wir den Paketversand noch bewältigen. Für die Zeit danach müssen wir aber neue Lösungen finden», sagt der Generaldirektor Claude Strasser.

20 Millionen Euro gehen an den Staat

Zusätzlich zu den Abholstationen will Strasser die Zustellung von Paketen an Wohnungen und Arbeitsplätze flexibler gestalten: «Unsere Kunden sollen in Echtzeit verfolgen können, wo sich ihr Paket gerade befindet.»

Die Finanzabteilung des Unternehmens verzeichnete 2019 einen Nettogewinn in Höhe von 37,8 Millionen Euro. 20 Millionen gehen als Dividenden an den Staat.

Darüber hinaus habe die Post keine staatliche Hilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise beantragt, wie Strasser betont. Das Coronavirus gefährde «vorläufig weder die Ergebnisse der Gruppe, noch den Einsatz des neuen Mobilfunkstandards 5G.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)