Verlust von Spire Global kein Grund zur Sorge

Im Jahr 2017 erhielt Spire Global, ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf Satelliten für die Meteorologie spezialisiert hat, 70 Millionen Dollar (rund 63,4 Millionen Euro) aus dem Luxembourg Future Fund (LFF), um im November dieses Jahres seine europäische Zentrale in Luxemburg einzurichten. Im Gegenzug war LFF Aktionär der Gesellschaft geworden. Im Großherzogtum wurden durch den Deal fünfzehn Arbeitsplätze geschaffen.

Im vergangenen Jahr, dem ersten Geschäftsjahr, verzeichnete Spire Global Luxembourg einen Verlust von sieben Millionen Euro, berichtet Laurent Mosar in einer parlamentarischen Anfrage an Étienne Schneider. Der CSV-Abgeordnete fragt darin den Wirtschaftsminister, wie er diese Situation beurteile und ob der Luxembourg Future Fund beabsichtige, seine Anlagestrategie zu überprüfen.

«Es ist nicht Sache des Wirtschaftsministeriums, zu den veröffentlichten Jahresabschlüssen eines Unternehmens Stellung zu nehmen», antwortet Etienne Schneider und fügt hinzu: «Generell kann man dennoch betonen, dass Start-ups in der Start- und Expansionsphase oft Verluste verzeichnen. Dies ist daher kein zuverlässiger Indikator, der den Schluss zulässt, dass sich das Unternehmen ungünstig entwickelt.» Spire Global wurde 2012 in Kalifornien gegründet und verfügt über Büros in Singapur und Glasgow. Derzeit beschäftigt Spire Global 164 Mitarbeiter, davon 20 in Luxemburg.

(L'essentiel)