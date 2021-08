Amazon bietet Personal 500.000 Dollar für Impfung

Der Onlinehändler Amazon startet eine Impflotterie: Wer vollständig gegen Corona geimpft ist, kann bis zu einer halben Million Dollar gewinnen. So will das Unternehmen seine Mitarbeitenden zu Impfungen gegen das Coronavirus bewegen.

Gesamthaft gibt es 18 Preise, wie «Bloomberg» schreibt. Zweimal werden 500.000 Dollar und sechsmal 100.000 Dollar verlost. Zudem gibt es fünf Autos und fünf Urlaubsreisen zu gewinnen. Mitmachen können vor allem Mitarbeitende aus den Logistikzentren, den Lagern und dem Lieferdienst.

Wer bei der Supermarkt-Kette Whole Foods oder in einem Datenzentrum von Amazon arbeitet kann ebenfalls an der Verlosung teilnehmen, wie es weiter heißt. Um teilzunehmen, müssen die Angestellten ihren Impfnachweis vorlegen.

Bisher gab es 80 Dollar für die Impfung

Bisher hat Amazon seinen Angestellten 80 Dollar fürs Impfen geboten. Weil sich die hochansteckende Delta-Variante in den USA ausbreitet, hat der Onlinehändler die Impfstrategie «Max Your Vax» – hol mehr aus deiner Impfung heraus – eingeführt.

«Wir glauben, dass Impfungen der beste Weg sind, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor dem Coronavirus zu schützen», sagt eine Sprecherin gegenüber «Bloomberg». Gleichzeitig führt das Unternehmen in den USA ab Montag wieder eine Maskenpflicht in den Innenräumen ein. Diese gilt für geimpfte und nicht geimpfte Mitarbeitende.

(L'essentiel/Barbara Scherer)