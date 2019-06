Boulanger-​​Gruppe schluckt Hifi International

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die französische Boulanger-Gruppe wird die belgische Gruppe Krëfel übernehmen. Mit der Übernahme wollen die Spezialisten für Küchen, Haushaltsgeräte und Multimedia ihre führende Position in Frankreich, Belgien und Luxemburg ausbauen.

Das Familienunternehmen Krëfel ist in Belgien mit 74 Filialen vertreten. In Luxemburg betreibt das Unternehmen elf Läden unter dem Namen Hifi International. Damit zählt der Konzern zu einem der größten seiner Sparte in der Region.

Grünes Licht» erwartet

«Die Philosophie von Krëfel und Hifi International, stand der von Boulanger immer sehr nahe. Die Mitarbeiter von Boulanger, Krëfel und Hifi International haben eine gemeinsame DNA. Durch diese sinnvolle Fusion können wir uns auf dem internationalen Markt besser aufstellen», heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. Die Boulanger-Gruppe, mit Sitz in Frankreich, wurde 1954 gegründet. Sie umfasst 154 Filialen und beschäftigt rund 9000 Mitarbeiter. Ihr Jahresumsatz beträgt 2,6 Milliarden Euro.

Für Krëfel und Hifi International arbeiten etwa 1350 Menschen, pro Jahr setzt die Firma 400 Millionen Euro um. Die Behörden müssen der Übernahme noch zustimmen. Die Unternehmen gehen davon aus, dass sie «grünes Licht» dafür erhalten.

(Denis Berche/L'essentiel)