Luxair-​​Chef Adrien Ney kündigt Rücktritt an

Adrien Ney, Präsident und Geschäftsführer der LuxairGroup, hat den Verwaltungsrat an diesem Freitag darüber informiert, dass er am 1. Juni dieses Jahres in den Ruhestand gehen möchte. Das teilte die luxemburgische Gruppe in einer am Freitag übermittelten Pressemitteilung mit. Adrien Ney wird im Mai seinen 63. Geburtstag feiern und ist seit 15 Jahren in der LuxairGroup tätig.

LuxairGroup «ist sich bewusst, dass sich die Situation nach der Krise deutlich von der vor der Krise unterscheiden wird und dass wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, die sich mittel- und langfristig auf das Unternehmen auswirken werden», heißt es in der Pressemitteilung. «Es erscheint passend, dass diese Zukunfts-Entscheidungen zusammen mit einem neuen CEO getroffen werden». Über den Nachfolger von Ney gibt es noch keine Details.

(L'essentiel)