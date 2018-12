Bilia-​​Emond lässt sich an der Cloche d'Or nieder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Autohändler Bilia-Emond zieht um. In vier Jahren verkauft die Firma ihre Autos der Marken BMW und Mini in der Rue Christophe Plantin an der Cloche d'Or. Das berichtet Paperjam. Der im Bau befindliche Standort soll 2022 bezogen werden und über eine Verkaufsfläche von 11.500 Quadratmetern auf vier Stockwerken verfügen.

Bisher vertrieb Bilia-Emond seine Autos an der Route de Bonnevoie.

(L'essentiel)