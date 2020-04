Spuerkeess wartet mit Auszahlung der Dividende

Der Staat geht mit gutem Beispiel voran: Die Spuerkeess, deren einziger Aktionär der luxemburgische Staat ist, hat beschlossen, die Auszahlung der Dividenden für das Geschäftsjahr 2019 abzuwarten und folgt damit den Empfehlungen der Europäischen Zentralbank aufgrund der Coronavirus-Epidemie.

Die Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) wird daher frühestens im Oktober 2020 über die 40 Millionen Euro, also den gleichen Betrag wie im Vorjahr, entscheiden. Die Bankeinnahmen der Spuerkeess beliefen sich am 31. Dezember 2019 auf 603,6 Millionen, was einen Anstieg von 66,6 Millionen (+12,4 Prozent) gegenüber 2018 bedeutet, wie aus einer Pressemittelung des Unternehmens hervorgeht.

Garantierte Kredite für Unternehmen

Die Bank habe nun «Maßnahmen ergriffen, um die Kontinuität ihrer Dienstleistungen für ihre Kunden zu gewährleisten». Insbesondere wurde die Belegschaft von Spuerkeess Direct «erheblich aufgestockt», um im Online-Bereich auf alle Bedürfnisse optimal reagieren zu können.

Wie fünf andere Banken im Großherzogtum hat auch die Spuerkeess einen Aufschub für die Rückzahlung von Krediten für von der Krise hart getroffene Unternehmen gewährt. Es sei darauf hingewiesen, dass der Staat den Großteil des Risikos bis zu 85 Prozent trägt, während die Banken die restlichen 15 Prozent übernehmen.

