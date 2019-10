Luxemburg «ist ein sicherer Hafen für Daten»

Zum Start der dritten Auflage der Cybersicherheitswoche in Luxemburg stellte das Wirtschaftsministerium zusammen mit den Agenturen «Luxinnovation» und «securutymadein.lu» die Akteure vor, die die Informationssicherheit im Großherzogtum gewährleisten. Wie Wirtschaftsminister Étienne Schneider am Montag auf der Pressekonferenz im Cybersecurity Competence Center (C3) in Luxemburg-Stadt sagte, sei Luxemburg in diesem Bereich «sehr gut aufgestellt». In einem Land, in dem der Finanzplatz eine solch wichtige Rolle spielt, sei dies auch unerlässlich.

Schneider erklärte, dass die Cybersicherheit in der Politik bereits seit dem Jahr 2003 eine hohe Priorität genieße: «Durch unsere bisherigen Bemühungen konnten wir Luxemburg auf internationaler Ebene zu einem sicheren Hafen für Daten machen, der die Attraktivität des Landes für die Wirtschaft weiter gesteigert hat.» Im neuesten World Cybersecurity Index belegt Luxemburg den elften Platz. 2017 rangierte das Großherzogtum noch auf Platz 36.

«Riesiges Innovationspotenzial»

Vor allem in den vergangenen fünf Jahren habe sich diesbezüglich im Großherzogtum viel getan. In diesem Zeitraum wurden 46 Prozent der heute in diesem Sektor bestehenden Firmen gegründet. «Eine positive Entwicklung, die es dem Land ermöglicht, die Chancen der Digitalisierung voll auszuschöpfen und gleichzeitig auf die Risiken, die die ständig zunehmende Vernetzung nach sich zieht, zu reagieren», sagte Schneider.

Insgesamt arbeiten derzeit 932 Menschen in 304 öffentlichen und privaten Unternehmen im Großherzogtum an der Sicherheit im Internet. Nicht nur direkt in der IT, sondern auch in Anwaltskanzleien, bei Versicherungen und weiteren Dienstleistern. Fast ein Viertel dieser Unternehmen sind Start-ups. «Das zeigt das riesige Innovationspotenzial, das es in diesem Land gibt», so der Wirtschaftsminister weiter.

(sw/L'essentiel)