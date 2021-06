Elon Musk will wieder auf den Nürburgring

«Ich denke, wir werden ihn nochmal auf den Nürburgring schicken und schauen, was passiert», sagte Tesla-Chef Elon Musk bei der Präsentation des neuen Elektro-Flaggschiffs Model S Plaid, welches zuvor schon auf der berühmten Eifel-Rennstrecke gesichtet worden war. Porsche hatte mit seinem selbsternannten «Tesla-Killer» Taycan vor zwei Jahren einen neuen Rundenrekord auf dem Ring aufgestellt, den Musk damals nicht auf sich sitzen lassen wollte. Einen offiziellen neuen Rundenrekord hat es seitdem von Tesla nicht gegeben.

Einige Tage vor der offiziellen Präsentation hatte dass Model S Plaid aber am Famoso Raceway in Kalifornien einen neuen Viertelmeilen-Rekord rausgefahren. Der bisherige Spitzenreiter, ein Bugatti Chiron Sport mit 1600 PS und einem Listenpreis von 2,4 Millionen Euro, benötigte für die 400 Meter lange Strecke 9,4 Sekunden. Das Tesla Model S Plaid, immerhin eine Oberklasse-Limousine und kein Supersportwagen, schaffte es in 9,23 Sekunden. Das Elektro-Flaggschiff erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 322 Stundenkilometern und liefert eine maximale Reichweite von 628 Kilometern. Kostenpunkt: 126.990 Euro.

