Henri macht sich für Luxemburger Milch stark

Luxlait erhielt am Freitag hohen Besuch: Großherzog Henri machte sich am Freitag anlässlich des 125. Firmenjubiläums persönlich ein Bild vom 1894 gegründeten Traditionsunternehmen am Standort Roost. «Es war eine große Ehre für uns alle, unserem Großherzog unsere Firma zu zeigen und die Abläufe zu erklären. Er will die luxemburgische Landwirtschaft unterstützen», sagte Geschäftsführer Gilles Gerard.

Für das kommende Jahr ist ein Punkt der Luxlait-Agenda besonders wichtig: Die gesamte Bevölkerung des Landes, einschließlich der Nicht-Luxemburger, davon zu überzeugen regionale Produkte zu kaufen. Nur so könnten die heimischen Produzenten am Leben gehalten werden.

330 Mitarbeiter sind für Luxlait tätig, 350 Landwirte produzieren für das Unternehmen. «Das bedeutet, dass wir rund 800 Familien in Luxemburg eine Lebensgrundlage bieten», sagte Gerard, der Luxlait seit Mai 2018 vorsteht.

(fl/L'essentiel)