Auch Mercedes plant das Aus von Benzin und Diesel

Im Ringen um die Vorherrschaft bei der E-Mobilität zieht Daimler nach: Der deutsche Autohersteller gab bei einem Investorentag am Donnerstag bekannt, dass er sich mit seiner PKW-Stammmarke Mercedes-Benz darauf vorbereitet, sich noch in diesem Jahrzehnt vom Verbrennungsmotor zu verabschieden.

«Der Wendepunkt rückt näher, und wir werden bereit sein, wenn die Märkte bis zum Ende des Jahrzehnts vollständig auf Elektroautos umstellen», sagte Ola Källenius, Vorstandschef von Daimler und Mercedes-Benz. Ob es dann tatsächlich keine Verbrenner mehr geben wird, will Daimler anhand der Nachfrage entscheiden.

Die Strategie ändert das Unternehmen nun von «Electric first» auf «Electric only». Schon im Jahr 2025 wollen die Schwaben rund 50 Prozent ihrer Neuverkäufe mit vollelektrischen oder Plug-in-Autos erzielen, das wären doppelt so viele wie bisher.

40 Milliarden Euro fürs E-Auto

Daimler plant Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro für die «Electric only»-Strategie. Das Geld soll etwa für Akkus der nächsten Generation investiert werden. Nächstes Jahr will die Firma den Vision EQXX vorstellen, der mit einer Akkuladung über 1000 Kilometer schafft und dafür nur etwa halb so viel Strom braucht wie heute üblich. Daimler will zudem wie auch VW das Herzstück der Batterien fürs E-Auto, die Batteriezellen, selber produzieren. Dafür plant es den Bau von acht Gigafabriken mit Partnern weltweit mit einer Gesamtkapazität von mehr als 200 Gigawattstunden. Vier der Fabriken sollen in Europa stehen, drei in Asien und eine in den USA.