Arbeitslosenzahl in Deutschland sinkt erneut

Der Herbstaufschwung hat die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im November auf 2,186 Millionen sinken lassen. Das ist der niedrigste Wert seit dem Beginn der Zählung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA).

Wie die Behörde am Donnerstag in Nürnberg mitteilte, ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 4,8 Prozent zurück (saisonbereinigt: 5 Prozent). Im Vergleich zum Oktober sank die Zahl der Jobsuchenden um 18.000, gegenüber dem Vorjahresmonat nahm sie um 182 000 ab.

807.000 freie Stellen

Behördenchef Detlef Scheele sagte: «Auch in diesem Monat sind die Nachrichten vom Arbeitsmarkt günstig.» Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gingen weiter zurück, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nehme erneut zu, die Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen bewege sich auf sehr hohem Niveau. Bei der Bundesagentur waren im November etwa 807.000 offene Stellen gemeldet – 35.000 mehr als vor einem Jahr.

Auch saisonbereinigt ging die Arbeitslosigkeit zurück. Die um jahreszeitliche Einflüsse angepasste Zahl der Jobsucher sank auf 2,276 Millionen. Demnach waren etwa 16.000 Männer und Frauen weniger ohne Arbeit als noch im Oktober – im Westen ging die Zahl um 9000 zurück, im Osten um 7000.

Auch Nachbar-Bundesländer profitieren

Die gute Konjunktur hat die Arbeitslosigkeit auch in Rheinland-Pfalz im November erneut gedrückt. Insgesamt waren im Land 90.900 Frauen und Männer ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. Das waren 1100 Menschen weniger als im Oktober und 6300 weniger als im November 2017. Die Arbeitslosenquote für diesen November lag unverändert im Vergleich zum Vormonat bei 4,1 Prozent (saisonbereinigt: 4,3 Prozent). Vor zwölf Monaten waren es noch 4,4 Prozent (4,7 Prozent) gewesen.

Auch im Saarland ist die Arbeitslosigkeit erneut nach unten gegangen. Im November waren 30.100 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 500 weniger als im Vormonat Oktober und sogar 2500 weniger als im November 2017. Die Arbeitslosenquote sank von 5,8 Prozent im Oktober auf nun 5,7 Prozent (saisonbereinigt: 5,9 Prozent). Ein Jahr zuvor hatte sie noch bei 6,3 Prozent (6,6) gelegen.

(L'essentiel/dpa)