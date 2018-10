Tavola SA hat den Betrieb offiziell eingestellt

Die Geschichte der Tavola SA, die zur CookUp Solutions-Gruppe gehörte, ist endgültig beendet. Der Produktionsstandort Capellen produzierte in dieser Woche sein letztes Tablett für die Lebensmittelindustrie. Der Konkurs der Niederlassung wurde am Donnerstag vom Handelsgericht Luxemburg bestätigt und erklärt.

Die 170 Mitarbeiter sind nun frei von jeglichem Vertrag. Einige warteten noch auf ein offizielles Dokument, in dem bestätigt wird, dass der Betrieb eingestellt wird, um sich anderweitig bewerben zu können. Da die Mitarbeiter nun aber nicht mehr an einen Arbeitsvertrag gebunden sind, können sie jetzt ganz normal eine andere Beschäftigung aufnehmen, erklärte Konkursverwalter Olivier Wagner gegenüber L'essentiel.

Das administrative und rechtliche Auf und Ab ist aber noch nicht vorbei. Das Unternehmen muss nun eine Klageschrift einreichen, die am 2. November vom Gericht geprüft wird, so Wagner. Das Dokument wird dann an Adem weitergeleitet, was den Weg für die Entschädigung der Mitarbeiter ebnet. Für den tatsächlichen Erhalt der Entschädigung kann aber noch kein genauer Zeitpunkt genannt werden.

(jg/L'essentiel)