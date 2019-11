ArcelorMittal macht Rückzieher in Italien

Der Stahlgigant ArcelorMittal hat am Montag angekündigt, die Übernahme des italienischen Stahlwerkes Ilva in Taranto, Süditalien, rückgängig zu machen. Arcelor hatte den Standort Ende 2018 übernommen und zugesagt, in fünf Jahren 2,4 Milliarden Euro zu investieren. Die Hälfte der Summe sollte bis 2024 in die Errichtung von Umweltstandards fließen.

«Das italienische Parlament hat dem Unternehmen den Rechtsschutz entzogen, der für die Umsetzung des Umweltplans erforderlich ist, was diese Rücktrittserklärung rechtfertigt», sagte ein Sprecher des Konzerns in einer Erklärung.

Der Erwerb der italienischen Gruppe war von der Europäischen Kommission an den Verkauf anderer europäischer Standorte von ArcelorMittal in Europa gebunden worden. Hintergrund dafür war, eine zu hohe Konzentration auf dem Stahlmarkt zu verhindern. Das Werk in Düdelingen sowie vier weitere Standorte im belgischen Lüttich wurden aus diesem Grund an das British Liberty House verkauft.

