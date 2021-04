Darum geht der Dogecoin durch die Decke

Der Bitcoin-Kurs hat diese Woche einen neuen Höchstwert von fast 63.000 Dollar erreicht. Dafür verantwortlich war der Börsengang der Digitalwährungs-Handelsplattform Coinbase, die eine Welle von Interessenten heranspülte. Auch der Preis für die Alternative Ethereum stieg zum ersten Mal auf über 2500 Dollar.

In noch deutlich kleineren Dimensionen bewegt sich die Krypto-Währung Dogecoin. Diese hat dafür aber zuletzt umso stärker zugelegt. In den vergangenen Tagen schoss der Kurs pro Stück um über 300 Prozent auf rund 25 Cent. Vor einem halben Jahr war der Dogecoin noch 10.000 Prozent weniger wert, bei Bitcoin und Ethereum waren es etwa 500 Prozent weniger.

Warum explodiert der Kurs der alternativen Digitalwährung derzeit so sehr? Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Dogecoin:

Warum steigt der Dogecoin jetzt?

Schon seit einigen Monaten herrscht in der Krypto-Branche ein Bullen-Rennen mit viel Preisdruck nach oben, wie der Blockchain-Experte Daniel Diemers von der SNGLR Group sagt. «Das zieht sicher auch den Dogecoin mit nach oben», so Diemers.

Wer treibt den Kurs nach oben?

Die Investorengruppe Wallstreetbets, die schon den Wert der Gamestop-Aktie explodieren ließ, hat laut Diemers ein Auge auf Dogecoin geworfen und den Kurs schon ein-, oder zweimal angeheizt. Auch Tesla-Chef Elon Musk nannte den Dogecoin seine Lieblings-Kryptowährung.

Wie stark steigt der Dogecoin noch?

Der Preis für einen Dogecoin könnte laut Experten noch dieses Jahr von 25 Cent auf einen Dollar steigen, wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet. Das wäre eine weitere Preisteigerung um 400 Prozent. Auch Blockchain-Experte Diemers glaubt daran, dass der Wert des Dogecoin weiter steigt, solange das Bullen-Rennen anhält und Promis wie Musk der Währung ihre Unterstützung zusichern.

Wird der Dogecoin weiter stärker wachsen als Bitcoin und Ethereum?

Von Forbes zitierte Experten erinnern daran, dass das große Kapital die großen Kryptowährungen bevorzugt. So investiert bisher eher die Reddit-Community in die Meme-Währung. Auch Diemers sieht «keinen rationalen Grund», warum der Dogecoin weiter deutlich stärker als Bitcoin oder Ethereum steigen sollte. Möglich ist es trotzdem. «Die Krypto-Welt ist natürlich auch nicht immer rational», so Diemers.

Lohnt es sich, jetzt noch in Dogecoin zu investieren?

Laut Experte Diemers steht die Krypto-Industrie immer noch in den Anfängen. Ein Einstieg wäre also nicht zu spät. Allerdings empfehle er immer, sich vor einer Investition mit den technischen Grundlagen zu beschäftigen. So habe es beim Dogecoin schon größere Hacks gegeben. Außerdem ist der Dogecoin im Unterschied zum Bitcoin nicht auf eine feste Anzahl Coins limitiert, weshalb er nicht vor Inflation geschützt ist.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)