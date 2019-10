Der Tesla-​​Chef heißt jetzt «Treelon»

Tesla-Chef Elon Musk stolperte am Dienstag auf Twitter über eine Spendenaktion, deren Ziel es ist 20 Millionen Bäume zu pflanzen. Für jeden gespendeten Dollar will die Arbor Day Foundation einen Baum pflanzen. Der Unternehmer war schnell überzeugt und gab via Twitter bekannt: «Ok, klingt gut, ich werde eine Million Bäume spenden.»

Die schnell getroffene Entscheidung ging im Netz sofort viral und sorgte für einen neuen Spitznamen: «Treelon Musk». Der gefiel dem E-Auto-Giganten offenbar so gut, dass der kurzerhand seinen Twitter-Namen in «Treelon» änderte und auch sein Profilbild anpasste.

Theres no bigger baller than a man who donates a million trees. Always doing something to better the planet. I would like to personally thank the parents of @elonmusk for giving birth to this wonderful human being. #TeamTrees #treelon pic.twitter.com/eGtHMrT6pT